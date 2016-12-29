Региональное минимущества совместно с администрациями Котласа и Котласского района образовало 172 земельных участка для многодетных семей.

Наделы предназначены под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. На их формирование за счет областного и местного бюджетов потрачено более 1,6 миллиона рублей.

Помимо этого, в рамках реализации программы «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области» в собственность МО «Котлас» из собственности региона передано 43 квартиры для предоставления в качестве служебных работникам муниципальных учреждений образования и культуры.

Для возведения региональной автодороги Котлас – Коряжма правительством области изъято восемь земельных участков с объектами недвижимости.

А для строительства и эксплуатации магистральных и межпоселковых газопроводов минимущества приняло решение о переводе 21 участка Котласского района из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного спецназначения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области