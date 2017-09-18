Мария Удачина завоевала четыре «золота» на первенстве России по плаванию для инвалидов

В Московской области завершилось первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "плавание". На дорожки Дворца водных видов спорта в Рузе вышло около 150 спортсменов в возрасте от 12 до 19 лет из регионов России.

Команда Архангельской области на этих соревнованиях завоевала сразу шесть медалей.

Мария Удачина стала абсолютной победительницей первенства России в своём классе, на ее счету – четыре золотые медали. Ей не было равных на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, а также 50 метров на спине.

Никита Павлов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине и бронзовую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.

— Поздравляю наших параспортсменов с отличным выступлением на первенстве России, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Уверен, в будущем у вас будет немало славных побед.

Агентство по спорту Архангельской области