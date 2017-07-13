Доходы бюджета от лесной отрасли Поморья продолжают расти

В первом полугодии министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направило в бюджетную систему РФ свыше 708 миллионов рублей. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из указанных средств почти 445 миллионов направлено в федеральную казну, 263 миллиона пополнили областной и местные бюджеты.

Главными источниками дохода стали 607 миллионов рублей, полученные в качестве платы за использование лесов, 84 миллиона – это сборы за использование водных объектов.

Еще 13 миллионов рублей составил доход, полученный от организованных министерством аукционов за право заключения договоров аренды, а также доход от самой аренды земельных участков, где осуществляется добыча полезных ископаемых. В эту же сумму включены средства от уплаты госпошлин за лицензирование данного вида деятельности.

Почти два миллиона в общую копилку добавили любители охоты и владельцы охотхозяйств.

Свыше двух миллионов рублей составили штрафы, взысканные с нарушителей природоохранного законодательства.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области