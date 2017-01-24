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Въездной туризм: итоги 2016 года

24 января 15:50 Туризм

Результаты межведомственного взаимодействия по развитию внутреннего и въездного туризма в 2016 году и задачи на будущее обсудили на заседании регионального правительства.

Сегодня областное министерство культуры и отдел по развитию туризма взаимодействуют с девятью исполнительными органами региональной власти. В рамках этой работы успешно реализуются 26 совместных мероприятий.

По словам заместителя министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светланы Зеновской, полноценное развитие туристской индустрии зависит от модернизации транспортной инфраструктуры, состояния сферы услуг, санаторно-курортного и туристского комплексов, поддержки местных производителей, доступности среды, а также кадрового потенциала и экономического взаимодействия.

В 2016 году в Поморье было реализовано 26 инвестпроектов по созданию туристической инфраструктуры. В результате было создано 12 мест общественного питания и 14 объектов гостевого приема.

— Большое развитие получило экономическое направление. Региональным фондом микрофинансирования была разработана программа поддержки предпринимателей на селе. В 2016 году льготное кредитование под реализацию проектов получили предприниматели из пяти муниципальных образований области на общую сумму 3,5 миллиона рублей, -  рассказала Светлана Зеновская.  

По линии министерства образования набирает обороты совместный проект «Увлекательное путешествие по Архангельской области», участие в котором уже приняли 27 тысяч школьников.

Совместно с муниципальными образованиями региона в 2016 году установлено 100 дорожных знаков туристской навигации, указывающих направления к объектам показа и размещения. 

Министерство транспорта проводит реконструкцию и ремонт дорожной сети, акцентируя внимание на популярных туристических маршрутах Поморья.

Оценивая итоги минувшего года как позитивные, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев дал поручение учесть в работе туристической отрасли юбилейные торжества по случаю 80-летия Архангельской области.

Отдел по развитию туризма Архангельской области

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