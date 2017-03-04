Архангельские психологи помогают подросткам избежать криминального рецидива

В марте областной «Центр поддержки молодой семьи» проводит цикл занятий «Путь к свободе» в Архангельской воспитательной колонии УФСИН России.

Цель тренинга – профилактика рецидива противоправного поведения среди несовершеннолетних, которые освободятся в ближайшее время. Специалисты используют диагностические методики, которые позволяют целенаправленно выстроить работу с каждым.

Занятия проходят по нескольким темам, в том числе — «Преступление: взгляд со стороны», «Последствия преступления», «Жертва преступления», «Общение», «Конфликты», «Познание себя и своих ресурсов», «Предупреждение рецидива».

В колонии отрабатываются техники отказа, позволяющие несовершеннолетним противостоять негативному давлению со стороны, ребята составляют собственный план предупреждения повторного правонарушения, познают собственные положительные ресурсы, на которые смогут опираться в будущем для ведения законопослушного образа жизни.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»