Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Архангельские психологи помогают подросткам избежать криминального рецидива

4 марта 15:00 Молодежь Безопасность

В марте областной «Центр поддержки молодой семьи» проводит цикл занятий «Путь к свободе» в Архангельской воспитательной колонии УФСИН России.

Цель тренинга – профилактика рецидива противоправного поведения среди несовершеннолетних, которые освободятся в ближайшее время. Специалисты используют диагностические методики, которые позволяют целенаправленно выстроить работу с каждым.

Занятия проходят по нескольким темам, в том числе — «Преступление: взгляд со стороны», «Последствия преступления», «Жертва преступления», «Общение», «Конфликты», «Познание себя и своих ресурсов», «Предупреждение рецидива».

В колонии отрабатываются техники отказа, позволяющие несовершеннолетним противостоять негативному давлению со стороны, ребята составляют собственный план предупреждения повторного правонарушения, познают собственные положительные ресурсы, на которые смогут опираться в будущем для ведения законопослушного образа жизни.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

Общество

4 марта

В Архан­гель­ской области появит­ся муль­тиме­дий­ный атлас

4 марта

Архан­гель­ские пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам избежать кри­миналь­ного рецидива

4 марта

173 рабо­ты поступи­ло на кон­курс про­ек­тов в сфере госу­дарст­вен­ной моло­дёж­ной политики

4 марта

На кубке Рос­сии Алек­сандр Ярем­чук побе­дил с наци­ональ­ным рекордом

4 марта

Алек­сей Пала­мар­чук встре­тил­ся с архан­гель­ской молодёжью

4 марта

Про­дол­жа­ет­ся приём работ на интерн­ет-кон­курс «Род­ники Архан­гель­ской области»

3 марта

Губер­на­тор Игорь Орлов встре­тил­ся с врио главы Рос­моло­дёжи Алек­се­ем Пала­мар­чу­ком

3 марта

Жите­ли Севе­род­винска смо­гут стать участ­ни­ками «Финан­совых битв»

3 марта

Поморье гото­вит­ся при­нять моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

3 марта

Акция «Поляр­ный десант» «взя­ла в обо­рот» более трёх тысяч жите­лей Поморья

3 марта

Пер­венство Рос­сии по дзюдо ста­нет час­тью спор­тив­ной про­граммы аркти­чес­кого форума

3 марта

Архан­гель­ская область – в лиде­рах по качес­тву госус­луг в России

3 марта

В фина­ле зим­ней спар­таки­ады разыг­рали меда­ли в гон­ках с общего старта

3 марта

Соз­да­ние Двин­ско-Пи­нежско­го заказ­ника – в числе пер­во­оче­ред­ных про­ек­тов региона

3 марта

Алек­сей Сме­та­нин: «Дет­ский сад в Конё­во никто не закрыва­ет»

3 марта

Форум в Архан­гель­ске выне­сет актуаль­ные воп­росы аркти­чес­кой повес­тки на меж­дуна­род­ный уровень

3 марта

Рек­тор САФУ Елена Куд­ряшо­ва вошла в сос­тав Гос­ком­ис­сии по Арктике

3 марта

В Севе­род­винске стар­то­вал бла­гот­вори­тель­ный марафон

3 марта

«Дос­то­яние Севе­ра» – к 80-ле­тию Архан­гель­ской области

Похожие новости

4 марта Общество

Архан­гель­ские пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам избежать кри­миналь­ного рецидива

28 февраля Общество

Пра­во­су­дие, дру­жест­ве­нное детям

25 февраля Общество

Минздр­ав про­ве­дет про­вер­ку по факту нео­ка­за­ния помощи постра­дав­шей от ДТП в Архан­гель­ске

24 февраля Общество

Регио­наль­ный мин­транс: необ­ходи­мо ужес­точить кон­троль за дви­жени­ем боль­шег­ру­зов

23 февраля Губернатор

Поклониться севе­ря­нам, отдавш­им свои жизни за Родину

22 февраля Общество

В Поморье утверди­ли план про­тиво­дейс­твия идео­ло­гии тер­рор­из­ма

20 февраля Общество

Неле­галь­ных автоб­ус­ных марш­ру­тов в Архан­гель­ске боль­ше нет

17 февраля Общество

В Поморье дан старт неде­ли в под­дер­жку прав жертв прес­тупле­ний

16 февраля Общество

Более 18 тысяч чело­век нас­читы­ва­ет груп­пир­ов­ка сил РСЧС в Арктике

9 февраля Районы

Выплаты за вол­ков будут про­дол­жены

31 января Общество

В област­ной про­кура­туре под­вели итоги 2016 года

30 января Общество

Алек­сандр Ува­ров: «Коор­дина­ция спа­са­те­лей в Аркти­ке дол­жна быть еди­ной и меж­дуна­род­ной»

28 января Общество

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия