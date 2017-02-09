В Архангельске с 10 по 11 апреля пройдёт один из этапов Open Innovations Startup Tour. Этот проект в 2017 году затронет четырнадцать городов России и СНГ. В рамках мероприятия состоится конкурс среди проектных команд Архангельской области и регионов СЗФО. В этом году одним из направлений конкурса стали информационные технологии.



Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев: подобные мероприятия – это не только шанс представить свои проекты и получить возможность их дальнейшего развития. Они помогают делиться опытом, необходимым для развития собственного бизнеса.

В 2017 году Архангельск станет точкой сбора инновационных проектов из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Ключевыми спикерами Startup Tour в Архангельске станут генеральный директор компании «Три А Траст» Игорь Дубинников и генеральный директор ООО «Технопарк «Сколково» Ренат Батыров.

— Startup Tour – это хорошая возможность проявить себя перед федеральными экспертами и инвесторами, не выезжая за пределы Архангельской области, – подчеркнула первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова.

Стать участником конкурса очень просто: регистрируетесь на сайте проекта, при регистрации выбираете опцию «Хочу участвовать в конкурсе», заполняете заявку и загружаете презентацию своего проекта в «Личном кабинете».

Приём заявок на конкурс завершается за три недели до мероприятия. Одна проектная команда может подать несколько проектов. При прохождении отбора на Startup Tour информация об этом появится в личном кабинете заявителя.

Очный отбор в конкурсе будет проходить на второй день мероприятия в форме питч-презентаций. К презентации проекта допускается только один человек из команды. И для этого на мероприятии отводится 10 минут, из них 5 минут – сама презентация проекта, 5 минут – ответы на вопросы экспертов.

В июне 2017 года для финалистов регионального конкурса Open Innovations Startup Tour пройдет конкурс Startup Village, где команды смогут побороться за денежные призы в размере 3, 2 и 1 миллионов рублей.

10 финалистов Startup Village примут участие в очном отборе в корпоративные акселераторы GenerationS, который проводит Российская венчурная компания. Это не только конкурс проектов, но и большая образовательная программа.

Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие. Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области