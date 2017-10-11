В Поморье состоялась торжественная закладка первой клюквенной плантации

В Холмогорском районе Архангельской области состоялась торжественная закладка первого чека будущей клюквенной плантации.



На торфяном месторождении «Дикое» на специально подготовленном участке болота фермеры высадили 50 тысяч так называемых маточных растений девяти запатентованных сортов «Клюквы болотной». От них будут получать посадочный материал для дальнейшего развития плантации. Общая площадь клюквенных насаждений за несколько лет должна увеличиться до 500 гектаров.

В министерстве природных ресурсов и ЛПК инициативу поддерживают. Как отметил руководитель ведомства Константин Доронин, сегодня наряду с традиционным видом лесопользования – заготовкой древесины, в регионе ведется работа, направленная на развитие охотничьих хозяйств, экологического туризма, заготовку пищевых лесных ресурсов, грибов и ягод, а также выращивание плодовых ягодных и декоративных растений.

Сегодня в промышленных масштабах выращиваются в основном два вида клюквы «Клюква американская»и «Клюква болотная». Первую выращивают в Канаде, США, Чили и Белоруссии. Она более требовательна к теплу и в наших северных краях вызреть не успевает. Основой архангельской плантации является родная «Клюква болотная».

По словам старшего научного сотрудника костромского филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная станция» Валерия Макеева, который является одним из авторов высаженных на плантации сортов, урожайность окультуренных растений при соблюдении требований агротехники более чем в десять раз превышает урожайность дикорастущих ягод.

Как отметил руководитель проекта Николай Слепкович, в 2021 году здесь планируют собирать до 15 тонн ягоды с гектара.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области