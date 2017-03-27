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Научно-образовательные центры России обсудят перспективы сотрудничества в Арктике

27 марта 14:30 Арктика – территория диалога Наука Арктика

28 марта, накануне открытия международного форума «Арктика – территория диалога», в столице Поморья состоится заседание Совета национального арктического научно-образовательного консорциума.

Участие в нём примут около 50 представителей различных российских вузов, предприятий и организаций.

Напомним, консорциум был создан в 2016 году с целью консолидации ресурсов и потенциала в сфере интеллектуального освоения Арктики и подготовки кадров для Арктической зоны Российской Федерации. 

В его состав входят федеральные и национальные исследовательские университеты, научные организации и предприятия, чья работа обусловлена задачами развития северных широт, сообщает пресс-служба САФУ имени М.В. Ломоносова.

Во время совещания в Архангельске участники консорциума определят приоритетные задачи своей деятельности до конца 2017 года.

Министерство образования и науки Архангельской области

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