Научно-образовательные центры России обсудят перспективы сотрудничества в Арктике

28 марта, накануне открытия международного форума «Арктика – территория диалога», в столице Поморья состоится заседание Совета национального арктического научно-образовательного консорциума.

Участие в нём примут около 50 представителей различных российских вузов, предприятий и организаций.

Напомним, консорциум был создан в 2016 году с целью консолидации ресурсов и потенциала в сфере интеллектуального освоения Арктики и подготовки кадров для Арктической зоны Российской Федерации.

В его состав входят федеральные и национальные исследовательские университеты, научные организации и предприятия, чья работа обусловлена задачами развития северных широт, сообщает пресс-служба САФУ имени М.В. Ломоносова.

Во время совещания в Архангельске участники консорциума определят приоритетные задачи своей деятельности до конца 2017 года.

Министерство образования и науки Архангельской области