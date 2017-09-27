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Принят в первом чтении областной закон «О водном транспорте»

27 сентября 16:15 Районы Законотворчество Транспорт

Депутаты областного Собрания приняли в первом чтении областной закон «Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области». Разработчиком нового нормативного акта стали специалисты регионального минтранса.

На сегодняшний день организация транспортного обслуживания в России имеет серьёзные правовые лакуны. Поэтому организация перевозок по воде всегда вызывала множество вопросов. 

Новый областной закон впервые предлагает Сегодня услуги водного транспорта в Архангельской области предоставляются на 32 пассажирских и 50 муниципальных грузопассажирских переправах. комплексный подход к урегулированию всех возможных разночтений, а также устанавливает перечень требований для осуществления регулярных и безопасных перевозок водным транспортом.

— Главная цель нового закона – чётко прописать все организационные моменты, и объединить разрозненные правовые акты, касающиеся перевозок водным транспортом. Выиграть от этого должны в первую очередь пассажиры, – уверен министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, который представлял проект нового закона региональным парламентариям.

Новый законодательный акт содержит ряд принципиальных аспектов, которые минтранс будет рекомендовать органам местного самоуправления.

Один из них – организация закупочных процедур для транспортного обслуживания на региональных и муниципальных водных маршрутах.

Стоит добавить, что министерство транспорта Архангельской области ранее неоднократно обращалось в Правительство Российской Федерации с предложениями по разработке федерального закона в этой сфере. Принятие регионального закона может стать еще одним шагом в этом направлении.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области

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