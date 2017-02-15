В режиме онлайн: глава Рособрнадзора проведёт встречу с родителями выпускников школ

Сегодня, 15 февраля, в 11 часов начнётся общероссийская встреча с родителями старшеклассников, которую проведёт руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

В центре внимания окажутся вопросы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Встреча будет организована в режиме видеоконференции. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном Youtube-канале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Министерство образования и науки Архангельской области