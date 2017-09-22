Китайские партнёры заинтересованы сотрудничать с Поморьем в сфере морских перевозок

Перспективы развития морских перевозок по Северному морскому пути обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор ООО «Коско Шиппинг лайнс (Раша)» Ту Дэмин.

Как отметил Игорь Орлов, спектр общих интересов Архангельской области и Китая достаточно широк. Особое внимание к региону китайские партнёры стали проявлять после посещения поморской земли вице-премьером КНР Ван Яном.

Напомним, в марте в Архангельске на полях форума «Арктика – территория диалога» состоялась первая в этом году встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая Дмитрия Рогозина и Ван Яна.

Ту Дэмин прибыл в Архангельск в составе китайской делегации в рамках проведения в столице Поморья Маргаритинской ярмарки. Первые два дня визита он посвятил знакомству с портовой инфраструктурой региона.

На встрече с главой Поморья Ту Дэмин рассказал, что представляет компанию, которая традиционно специализируется на морских перевозках:

«У нас 1 114 судов общим тоннажем 68 млн тонн. С 2013 года мы начали делать пробные рейсы по Северному морскому пути. Приобрели небольшой опыт. В этом году уже шесть судов нашей компании прошло по СМП».

Ту Дэмин сообщил, что главная его задача – подготовить детальный доклад о строительстве в Архангельске глубоководного порта.

— Этот проект вызвал большой интерес в Китае. Мы надеемся на скорейшее завершение строительства. Это даст возможности заходить в порт судам большего тоннажа, а значит – увеличить грузопоток, – сказал гость.

– Для нас очень важно, что вы ищете пути сотрудничества с Поморьем. Со стороны региональной власти мы готовы оказать всю необходимую поддержку, а также помочь наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом региона, чтобы ваша миссия была успешна, – ответил Игорь Орлов.

Губернатор подчеркнул: Архангельская область нацелена на лидирующие позиции в развитии и поддержке новых проектов в Арктической зоне РФ.

Отметим, что ещё одна делегация Китая, прибывшая на Маргаритинскую ярмарку, уже обсудила с туроператорами Поморья возможности организации арктических туров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области