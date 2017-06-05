На заседании консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации «Современная региональная промышленная политика», состоявшемся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), министр промышленности и торговли Денис Мантуров обратил внимание глав регионов на необходимость создания фондов развития промышленности.

Глава федерального ведомства отметил эффективность данного инструмента развития и подчеркнул их влияние на динамичное социально-экономическое развитие страны.

Напомним, что в Архангельской области ведется активная работа, направленная на создание фонда развития промышленности. В прошлом году на площадке регионального минэкономразвития состоялось обсуждение перспектив данной работы. Тогда инициатива ведомства получила активную поддержку депутатского корпуса. В частности, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по промышленной политике, транспорту, связи и экологии Эрнест Белокоровин отметил, что не просто одобряет предложенную идею, но и готов со своей стороны включиться в работу по её реализации.

Вопросы образования фонда развития промышленности Архангельской области были рассмотрены и на заседании общественного совета при региональном министерстве. При этом представители науки и общественности также отметили высокую важность проводимой ведомством работы.

Также работа, инициированная региональным министерством, нашла отражение в региональной госпрограмме «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» – создание регионального фонда развития промышленности вошло в перечень основных приоритетов её реализации.

— Создание регионального фонда развития промышленности является для нас стратегической задачей, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Этот инструмент позволит оказать существенную поддержку нашим компаниям, способствует привлечению федеральных средств для реализации региональных проектов.

Важность формирования фондов развития промышленности поддержал и заместитель министра промышленности и торговли России Владимир Осьмаков. В своём выступлении он отметил, что при создании фондов необходимо учитывать специфику конкретных субъектов федерации.

Министерство экономического развития Архангельской области