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Бесплатно увидеть часть масштабной выставки «Лики России» можно в Доме молодёжи

13 февраля 11:00 Архангельск Молодежь
На выставке представлено более трёх десятков живописных полотен
На выставке представлено более трёх десятков живописных полотен

Более трёх десятков полотен экспонируется в выставочном зале Дома молодёжи. Он стал одной из семи площадок всероссийской художественной выставки «Лики России», объединившей лучших мастеров искусства из 80 городов России.

Выставку в Доме молодёжи посетили уже более 200 человек. Экспозицию можно увидеть с 9 до 20 часов, обратившись к администратору. Кроме этого, принимаются заявки на групповые экскурсии.

Выставка работает по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9. Справки по телефону: (8182) 21-47-30. Посещение экспозиции – бесплатное.

Напомним, площадки «Ликов России» разместились в музее ИЗО, Гостиных дворах, Добролюбовке, выставочном зале Союза художников, театре драмы им. М.В. Ломоносова, Марфином доме, музыкальном колледже.

С декабря прошлого года экспозиционные площадки масштабной выставки посетили более 60 тысяч человек.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

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