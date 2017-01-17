Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский, передаёт агентство ТАСС.

Как рассказал Александр Цыбульский, интерес к мероприятию проявляют и неарктические государства: Япония, Германия, Южная Корея, Сингапур, Индия, Китай.



— Сформирован предварительный список докладчиков и модераторов – 121 человек, из них 24 иностранных гостя, которых мы приглашаем в качестве потенциальных докладчиков, – рассказал о деталях мероприятия замминистра.

Напомним, в рамках IV международного форума «Арктика – территория диалога», который состоится в Архангельске с 29 по 31 марта, запланированы два пленарных заседания и девять тематических секций.

Человеческий фактор

Основная тема форума, утверждённая его оргкомитетом – «Человек в Арктике». Она включает целый ряд аспектов, в том числе – сохранение здоровья, формирование комфортной среды, создание кадрового резерва для освоения высоких широт.

— В отличие от многих наших зарубежных коллег, для России Арктика – не экзотическая территория, на которой проживают коренные малочисленные народы, – пояснил Александр Цыбульский. – В российском Заполярье проживает более двух миллионов человек, это больше половины всего арктического населения планеты.

Кроме того предметом дискуссий форума станут международное сотрудничество и инвестиционные проекты в Арктике, развитие транспортной инфраструктуры и энергетики, арктический туризм.

Созвездие форумов

В дни проведения форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске состоится заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, Форум северных городов, арктический бизнес-форум.

— Мы надеемся, что представители средних и крупных компаний, которые заинтересованы в применении своих товаров, услуг и технологий в Арктической зоне, смогут обсудить вопросы, наладить новые контакты и предложить новые идеи, – пояснил Александр Цыбульский.

Голос молодых

Ещё одним событием, составляющим обширную повестку масштабного мероприятия, станет молодёжный форум «Арктика. Сделано в России», организованный Федеральным агентством по делам молодёжи.

— На этом мероприятии представители молодого поколения смогут обсудить все наиболее актуальные вопросы арктической повестки, – отметил спикер. – В их числе – формирование опорной зоны, нормативно-правовое сопровождение. Очевидно, что молодёжь сможет дать нам свежие идеи, которые будут использованы в работе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области