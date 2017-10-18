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Качество жилья для расселения «аварийки» в Коноше проверили эксперты регионального минстроя

18 октября 16:50 Строительство Расселение аварийного жилья

Заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев в очередной раз посетил строительные объекты и новостройки Коноши.

— В рамках поездки проведена встреча с жителями Коноши-участниками программы переселения из аварийного жилья по вопросу оценки качества предоставленных квартир в новых домах. Вместе с подрядчиками мы побывали в недавно заселённых новостройках на проспекте Октябрьском, улицах Театральной и Коллективизации, – отметил Владимир Полежаев.

Одно из озвученных замечаний касается влажности в помещениях.

— Понимая, что жилой дом новый и ещё не эксплуатировался, мы дали рекомендации о правилах проветривания помещений. Также жильцы попросили отрегулировать фурнитуру у оконных блоков. Все замечания переданы подрядчикам, и мы требуем от них оперативного устранения нарушений, – подчеркнул заместитель министра.

Также в ходе инспекции были осмотрены два заселённых дома на улице Труда. Претензии, в основном, касаются отделки квартир. Выявленные нарушения носят локальный характер и в большинстве уже устранены.

Владимир Полежаев напомнил жильцам, что в каждом подъезде новых домов размещена информация с указанием телефона ответственного лица, к которому можно обратиться по вопросам качества жилых помещений и эксплуатации приборов, установленных в квартирах.

Для устранения выявленных замечаний создана рабочая группа из специалистов строительных профессий.

На очереди – заселение ещё одной коношской новостройки. 23 октября ключи от своих квартир получат жители 69-квартирного дома на улице Труда. В настоящее время подрядчик завершает благоустройство территории и устанавливает малые архитектурные формы.

По материалам газеты «Коношский курьер»

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