Качество жилья для расселения «аварийки» в Коноше проверили эксперты регионального минстроя

Заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев в очередной раз посетил строительные объекты и новостройки Коноши.

— В рамках поездки проведена встреча с жителями Коноши-участниками программы переселения из аварийного жилья по вопросу оценки качества предоставленных квартир в новых домах. Вместе с подрядчиками мы побывали в недавно заселённых новостройках на проспекте Октябрьском, улицах Театральной и Коллективизации, – отметил Владимир Полежаев.



Одно из озвученных замечаний касается влажности в помещениях.



— Понимая, что жилой дом новый и ещё не эксплуатировался, мы дали рекомендации о правилах проветривания помещений. Также жильцы попросили отрегулировать фурнитуру у оконных блоков. Все замечания переданы подрядчикам, и мы требуем от них оперативного устранения нарушений, – подчеркнул заместитель министра.

Также в ходе инспекции были осмотрены два заселённых дома на улице Труда. Претензии, в основном, касаются отделки квартир. Выявленные нарушения носят локальный характер и в большинстве уже устранены.

Владимир Полежаев напомнил жильцам, что в каждом подъезде новых домов размещена информация с указанием телефона ответственного лица, к которому можно обратиться по вопросам качества жилых помещений и эксплуатации приборов, установленных в квартирах.

Для устранения выявленных замечаний создана рабочая группа из специалистов строительных профессий.



На очереди – заселение ещё одной коношской новостройки. 23 октября ключи от своих квартир получат жители 69-квартирного дома на улице Труда. В настоящее время подрядчик завершает благоустройство территории и устанавливает малые архитектурные формы.

По материалам газеты «Коношский курьер»