Учить играя: эксперты расскажут о новых методиках преподавания финансовой грамотности

22 и 23 марта на базе Архангельского областного института открытого образования пройдёт серия семинаров по теме «Распространение опыта разработки и применения игровых форм информирования детско-юношеской аудитории по темам защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности».

К участию в семинарах приглашаются преподаватели и методисты по финансовой грамотности, а также представители Роспотребнадзора.

Семинары проведут эксперты консультационной компании ПАКК, которая с 2013 года является участником проекта Минфина России и МБРР «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации».

На семинарах будут представлены лучшие практики компании ПАКК в области разработки и применения игровых форм финансового просвещения: интерактивные лекции, практикумы и чемпионаты по решению кейсов, станционные игры и интеллектуальные шоу.

Кроме того, участникам семинаров будут предложены практикумы, в ходе которых они самостоятельно разработают просветительские мероприятия в разных игровых формах и примут участие в деловой игре.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области