Опыт сотрудничества профтеха Поморья с производством востребован на федеральном уровне

В Санкт-Петербурге завершился I международный форум труда. Центральной темой одной из его дискуссионных площадок стали стратегические вопросы подготовки профессиональных кадров для работы в Арктической зоне РФ.

Востребованным оказался опыт сферы образования Архангельской области по подготовке производственных кадров для отраслей судостроения и судоремонта, машиностроения и строительства.



— За последние годы наш профтех выстроил конструктивное взаимодействие с крупными производствами. Например, «Севмаш» является партнёром северодвинского техникума судостроения и судоремонта. Регулярно обновляется техническая база учебного заведения, с 2015 года увеличен приём абитуриентов по востребованным «Севмашем» направлениям, – рассказал, выступая на форуме, министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Из федерального и областного бюджетов было выделено около 23 миллионов рублей на закупку современных станков.Ещё один пример – участие Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова в деятельности судостроительного инновационного кластера Поморья, в результате которого удалось модернизировать систему обучения студентов.

Так, весной 2016 года в техникуме были установлены суперсовременные металлорежущие комплексы и оборудование для CAD/CAM-проектирования и 3D-моделирования. В техникуме был открыт набор на специальность «Станочник по металлообработке».

В то же время требуется более масштабная государственная поддержка технического переоснащения материальной базы учреждений среднего профессионального образования для подготовки рабочих кадров, соответствующих современным требованиям работодателей.

Необходимо развивать и сами образовательные программы, адаптируя их под запросы конкретных производств, расположенных в Арктической зоне РФ.

— Вопросы предметного взаимодействия промышленников и системы профессионального образования будут обсуждаться в ходе международного форума «Арктика – территория диалога». Вполне возможно, что результаты такого обсуждения могут повлиять на ряд программ подготовки рабочих кадров в Архангельской области, – отметил министр образования и науки региона Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области