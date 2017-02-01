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Проиндексированы базовые размеры государственных пособий на детей

1 февраля 14:50 Семья

С 1 февраля 2017 года увеличены базовые размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренные в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

 Они повысились на 5,4 процента и теперь составляют: 

  • пособие по беременности и родам  613,14 рубля;
  • единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 613,14 рубля;
  • единовременное пособие при рождении ребёнка – 16 350,33 рубля.

Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях) 

  • за первым ребенком – 3 065,69 рубля;
  • за вторым и последующими детьми – 6 131,37 рубля.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, теперь составляет 25 892,45 рубля;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 11 096,76 рубля.

Выплата государственных пособий осуществляется с применением районных коэффициентов.

Индексация размера единовременного пособия на коэффициент 1,054 применяется только в случае рождения ребёнка 1 февраля 2017 года и позднее.

По вопросам назначения и выплаты пособий необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

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