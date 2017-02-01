Проиндексированы базовые размеры государственных пособий на детей

С 1 февраля 2017 года увеличены базовые размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренные в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Они повысились на 5,4 процента и теперь составляют:
Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях)
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, теперь составляет 25 892,45 рубля;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 11 096,76 рубля.
Выплата государственных пособий осуществляется с применением районных коэффициентов.
Индексация размера единовременного пособия на коэффициент 1,054 применяется только в случае рождения ребёнка 1 февраля 2017 года и позднее.
По вопросам назначения и выплаты пособий необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства.