Проиндексированы базовые размеры государственных пособий на детей

С 1 февраля 2017 года увеличены базовые размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренные в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Они повысились на 5,4 процента и теперь составляют:

пособие по беременности и родам – 613,14 рубля;



единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 613,14 рубля;



единовременное пособие при рождении ребёнка – 16 350,33 рубля.



Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях)

за первым ребенком – 3 065,69 рубля;



за вторым и последующими детьми – 6 131,37 рубля.



Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, теперь составляет 25 892,45 рубля;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 11 096,76 рубля.

Выплата государственных пособий осуществляется с применением районных коэффициентов.

Индексация размера единовременного пособия на коэффициент 1,054 применяется только в случае рождения ребёнка 1 февраля 2017 года и позднее.

По вопросам назначения и выплаты пособий необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области