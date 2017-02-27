В Тольятти завершился чемпионат мира «WISSA 2017» по парусному спорту в зимних классах. На просторах Жигулёвского моря соревновались спортсмены из 15 стран мира.

Всего было проведено более 50 гонок в различных категориях – фристайл, слалом, марафон, были организованы и специальные любительские заезды.

Команда Архангельской области тщательно подготовилась к чемпионату. Помимо тренировок спортсменов, была проведена большая работа по модернизации парусных саней, за что Вадим Волоцкой получил награду за лучшую инновацию в зимнем виндсёрфинге.

В итоге спортсмены Архангельской области завоевали восемь медалей, четыре из которых – высшей пробы.

Анастасия Жданова заняла первое место среди женщин, Сергей Филин – среди юниоров. Вадим Волоцкой занял третье место в общем зачете, первое место среди мастеров и первое среди ветеранов. Антон Жданов завоевал бронзу среди мастеров, Павел Панютин – среди юниоров.

— К сожалению, во второй день погодные условия для проведения гонок испортились, выпал снег, стих ветер. Было очень трудно проходить дистанцию. Я не ожидала, что стану чемпионкой мира в 15 лет, и когда меня объявили на награждении, я была просто потрясена! – рассказала Анастасия Жданова.

Чемпион среди юниоров Сергей Филин признался:

«Соревнования прошли динамично и очень увлекательно, накопилась небольшая усталость, но приобретён и огромный опыт! Испытываю огромное уважение к другим участникам соревнования и к членам нашей команды».

Агентство по спорту Архангельской области