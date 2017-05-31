Семён Вуйменков выступил на ПМЭФ с докладом об особенностях ведения бизнеса на Севере

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся третий всероссийский форум малого и среднего предпринимательства. «Росконгресс»

На панельной сессии форума «Роль микробизнеса в экономике России – станет ли микробизнес фундаментом для будущего развития?» выступил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Перспективы развития малого предпринимательства стали одним из ключевых дискуссионных вопросов. Модератор панельной сессии, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин отметил, что при

Российский форум малого и среднего предпринимательства проходит в рамках ПМЭФ. Мероприятие направлено на содействие развитию потенциала МСП в России, расширению диалога бизнеса с органами государственной власти с целью снижения административных барьеров, повышению эффективности мер инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки. довольно непростых условиях ведения бизнеса в России в целом, наиболее сложной является ситуация на севере страны.

Семён Вуйменков, говоря о ситуации, сложившейся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, рассказал о ряде системных проблем и ограничений, которые ставят хозяйствующие субъекты в неравное положение относительно предприятий в других регионах России.

Очевидные трудности, с которыми сталкиваются северные предприниматели – суровый климат, низкая плотность населения, сложная логистика, высокие тарифы – дополняет повышенная нагрузка на бизнес, связанная с необходимостью предоставления северным работникам ряда преференций и льгот.

– На законодательном уровне государство гарантировало более выгодные условия для людей, работающих на севере. Однако, эта обязанность была возложена на предпринимателей, результатом чего стали неконкурентные условия ведения бизнеса на севере и стремление предпринимателей обойтиДеловая программа третьего всероссийского форума малого и среднего предпринимательства посвящена обсуждению роли МСП в развитии российской экономики, рассмотрению инструментов поддержки бизнеса, вопросам взаимодействия с органами государственной власти , доступа компаний к финансированию, рассмотрению примеров успешного создания своего дела. дополнительные расходы, например, искусственно уменьшить штат сотрудников, отказываясь от их официального оформления, – сообщил Семён Вуйменков.

Министр отметил, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов стал инициатором системной работы, направленной на изменение ситуации.

– Преодоление высоких издержек возможно лишь совместными усилиями государства и бизнеса. С одной стороны, необходимо предусмотреть компенсационные меры, аналогичные, например, льготам, существующим на Дальнем Востоке. С другой стороны, для реального улучшения ситуации необходимо и существенное повышение эффективности, которое подразумевает и рост производительности труда, и энергосбережение, – подчеркнул Семён Вуйменков.

При этом глава ведомства отметил, что инициативу Игоря Орлова поддержали на самом высоком уровне. Сейчас она активно прорабатывается с федеральными Фото предоставлено фондом «Росконгресс»экспертами.

– Справедливо, что люди, работающие в разных климатических условиях, имеют разные преференции. Безусловно, это дополнительная нагрузка на бизнес, – отметил уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей Борис Титов. – Конечно, нужно выравнивать условия. Но получить такую льготу, безусловно, непросто.

Также Семён Вуйменков рассказал и о реальных возможностях создания и развития микробизнеса, отметив, что они сконцентрированы вокруг трёх основных драйверов – традиционные производства, новые производства в области добычи и переработки полезных ископаемых и транспортная логистика.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в тяготеющих к ним отраслях, имеют максимальные шансы на успешное и динамичное развитие, кроме того в отдельных случаях перспективным для микробизнеса является и туризм.

Говоря о специфике торгового сектора северных регионов, министр отметил, что для поддержания соотношения цена-качество необходимо регулирование цен на потребительскую корзину и товары первой необходимости.

— При централизованной работе в рамках оптово-распределительных центров с единым логистическим оператором, создании торговых союзов из торговых точек формата «магазин у дома», в первую очередь – в малых населённых пунктах, удастся достичь экономии на масштабе, за счёт снижения цены доставки и хранения, – сказал Семён Вуйменков. – Для достижения этой цели наиболее эффективным является не просто государственно-частное партнёрство, а некий формат ГЧП с формированием пула взаимосвязанных микробизнесов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области