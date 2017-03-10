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Андрей Контиевский: Наша задача – провести дополнительные выборы на высоком уровне

10 марта 18:10 Выборы

Семинар для председателей и бухгалтеров территориальных избирательных комиссий, которые обеспечивают подготовку и проведение выборов, назначенных на 21 мая 2017 года, прошёл в Архангельске.

В рамках семинара детально обсудили отличия и особенности избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 21 мая от основных выборов, которые проходили в 2013 году.

Эти особенности связаны как с изменением федерального законодательства, так и с иной организацией избирательного процесса в условиях, когда голосование проводится только по одномандатным округам.

В ходе семинара члены избирательной комиссии Архангельской области и сотрудники аппарата обсудили с представителями территориальных комиссий проблемные вопросы, возникающие на различных стадиях избирательного процесса. Особое внимание уделили финансовому обеспечению, привлечению специалистов для работы в контрольно-ревизионных службах при окружных избиркомах, обучению нижестоящих комиссий и использованию технических средств ГАС «Выборы».

Также на семинаре рассмотрели прикладные вопросы. Среди них – использование при изготовлении итоговых протоколов машиночитаемого кода и ускоренный ввод данных в систему ГАС «Выборы», формирование молодёжных избирательных комиссий при ТИК и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры среди избирателей.

— Наша задача – подготовить и провести предстоящую избирательную кампанию по дополнительным выборам депутатов областного Собрания на высоком уровне, – отметил председатель облизбиркома Андрей Контиевский.

Избирательная комиссия Архангельской области

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