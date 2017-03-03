Губернатор Поморья Игорь Орлов провёл телемост в режиме онлайн с игроками команды «Водник», которые готовятся к повторному матчу с иркутской командой «Байкал-Энергия» в подмосковном Обухово.

Глава региона напутствовал жёлто-зелёных на серьёзную борьбу.

«Я рад вас всех видеть. Хотя события последних дней были достаточно напряжёнными и вызывали разные эмоции, но я, конечно же, в значительной степени на вашей стороне по целому ряду причин. Во-первых, вы наша любимая команда. Во-вторых, за последние годы мы очень много сделали для того, чтобы вы чувствовали себя на поле и за его пределами уверенно и сосредоточились исключительно на спортивной работе.

Вы запустили очень серьёзный процесс, который в любом случае пойдёт на пользу российскому хоккею с мячом. Я очень рассчитываю, что вы как профессионалы докажете своей самоотдачей и целеустремлённостью, что вы в первую очередь спортсмены. Желаю вам удачи и новых ярких побед на льду. Мы все болеем за вас!»

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет федерации хоккея с мячом России отменил результат матча между «Водником» и «Байкал-Энергией» в Архангельске, который закончился победой сибиряков со счётом 11:9.

Решением КДК была назначена переигровка, которая состоится на нейтральном поле. Игра начнётся 3 марта в 13.00. Поддержать любимую команду в подмосковное Обухово отправились несколько десятков преданных архангельских болельщиков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области