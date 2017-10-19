Лесные пожарные поделились с архангельскими школьниками секретами профессии

Эколята-второклассники архангельской школы № 55 побывали в гостях у сотрудников Единого лесопожарного центра.



Экскурсию для ребят организовали министерство природных ресурсов и ЛПК области, АРО ПЭФ «Биармия» и сотрудники ЗАО «Лесозавод 25».

Местом проведения необычного урока стала пожарно-химическая станция Архангельского подразделения ЕЛЦ.

Начальник станции Николай Ванин рассказал ребятам о работе лесных пожарных, а также о том, какие беды может натворить одна непотушенная спичка или оставленный без присмотра костер. Он также проверил, знают ли юные защитники природы правила безопасного поведения в лесу. Импровизированный экзамен эколята сдали на «отлично».

Пожалуй самыми увлекательными для мальчишек и девчонок стали практические занятия, в ходе которых каждый из ребят мог почувствовать себя в роли лесного пожарного.

Вместе со взрослыми школьники тушили специально разведённый по такому случаю костёр: сначала из брандспойта, а после – из ранцевых огнетушителей.

Не меньший восторг у ребятишек вызвала поездка на настоящей пожарной машине и гусеничном вездеходе.

Реализация всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» осуществляется в Архангельской области с апреля 2015 года в рамках сошглашения, подписанного сопредседателем Совета по сохранению природного наследия нации Совфеда Владимиром Зотовым, министром природных ресурсов и ЛПК региона Константином Дорониным и заместителем министра образования и науки области Еленой Молчановой.



Участники соглашения ежегодно формируют программу тематических мероприятий для юных защитников природы. В настоящее время движение насчитывает в своих рядах около 400 участников.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области