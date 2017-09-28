117 квартир приобретено c начала года для детей-сирот Поморья

Свыше 165 миллионов рублей из консолидированного бюджета было направлено правительством Архангельской области в муниципальные образования региона на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. 117 квартир уже обрели своих полноправных хозяев.

Такие цифры прозвучали на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов во время «Правительственного часа», который был посвящён тематике исполнения государственных полномочий в сфере жилищных прав детей, оставшихся без родительской опеки. С информацией выступил исполняющий обязанности министра образования и науки Поморья Сергей Котлов.

На протяжении последних трёх лет региону удаётся сохранять объёмы привлечения средств из федерального бюджета на приобретение квадратных метров для детей-сирот. Почти 88 миллионов рублей получила Архангельская область в этом году. Ещё более 77 миллионов рублей выделило правительство Поморья.

— На данный момент на приобретение жилья уже израсходовано около 136 миллионов рублей. Таким образом, из запланированных на этот год средств уже освоено более 80 процентов. Этот показатель сопоставим с уровнем прошлого года, – рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Поморья Сергей Котлов. – С начала года было приобретено 117 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Полностью освоены денежные средства в Вельском, Каргопольском районах и в Мирном. В числе лидеров – Архангельск, Котлас, Коряжма, Коношский, Плесецкий, Ленский и Устьянский районы.

Стоит отметить, что востребованность в жилых помещениях для детей-сирот сохраняется. Среди причин можно выделить несоответствие жилья, выставленного на продажу, установленным законом требованиям, отсутствие достаточного количества предложений на рынке в некоторых муниципалитетах, особенно в части малогабаритных однокомнатных благоустроенных квартир.

По итогам обсуждения этой темы парламентарии вынесли ряд рекомендаций в адрес правительства и органов местного самоуправления, среди которых увеличение финансирования, выделяемого на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Министерство образования и науки Архангельской области