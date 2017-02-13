Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Рабочие места, налоги и соцпроекты: алмазы Поморья работают на развитие территорий региона

13 февраля 10:30 Районы Экономика Недра
Более шести миллионов карат алмазов добыли в Поморье за прошлый год
Более шести миллионов карат алмазов добыли в Поморье за прошлый год

Ведущие предприятия горнодобывающего сектора Поморья, АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз», добыли за прошлый год в общей сложности свыше шести миллионов карат алмазов.

При этом налог на добычу, поступивший в областной бюджет, превысил два миллиарда рублей. Это на 300 миллионов рублей больше показателя 2015 года.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников, на сегодняшний день Россия занимает первое место в мире по запасам алмазов и их добыче, а по объёмам продаж – второе. При этом Архангельская алмазоносная провинция является единственной на территории Европы.  

— Благодаря рациональному использованию сокровищ недр Поморья, открытию горно-обогатительных комбинатов, внедрению на производствах инновационных технологий алмазы успешно работают на развитие региона, – подчеркнул Виктор Иконников, – Причём это не только налоговые платежи, но и создание высокопроизводительных рабочих мест и поддержка социальных проектов.

Восемь с половиной миллионов тонн руды в год

Напомним, «Архангельскгеолдобыча» работает в Мезенском районе на месторождении им. В. Гриба, состоящем из одной алмазоносной трубки с запасами более 68 миллионов карат, «Севералмаз» – в Приморском районе на месторождении им. М.В. Ломоносова с запасами, превышающими 208 миллионов карат.

На базе обоих месторождений созданы горно-обогатительные комбинаты. Мощность ГОКа им. В. Гриба составляет 4,5 миллиона тонн алмазосодержащей руды в год, Ломоносовского ГОКа – 4 миллиона тонн.

В Архангельскгеолдобыче трудится более 950 человек, в Севералмазе – более 1600. Средняя зарплата на предприятиях составляет 70–75 тыс. рублей.

Обе компании ведут активную социальную политику. Так, в 2016 году в рамках соглашения между ПАО «Лукойл» и правительством Архангельской области компания сделала вклад в строительство Михайло-Архангельского кафедрального собора, поддержала спортивный клуб «Водник» и проект благоустройства Петровского сквера.

Поддержка социальных проектов: от лыжных гонок до музея

В Мезенском районе «Архангельскгеолдобыча» содействовала в проведении конкурса социальных проектов общественных объединений «Родная сторона», лыжных гонок имени Владимира Кузина, строительстве часовни в деревне Лампожня.

В прошлом году продолжилось сотрудничество АГД с архангельским детско-подростковым центром «Геолог». Предприятие оказало помощь Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич в приобретении дорогостоящего оборудования.

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ПАО «Севералмаз» реализованы такие социальные проекты, как ремонт, реставрация и создание композиции залов музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, строительство спортивной площадки для занятия Street Workout и ParaWorkout в Архангельске.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Промышленность

13 февраля

Рабо­чие мес­та, нало­ги и соц­про­ек­ты: алмазы Поморья рабо­та­ют на раз­ви­тие тер­рито­рий региона

10 февраля

Минис­терство АПК и тор­говли Поморья возг­ла­вила Ирина Бажанова

8 февраля

В Поморье прис­тупи­ли к раз­раб­от­ке уни­каль­ного про­ек­та в сфере агропрома

7 февраля

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция участ­ни­ков на XII Помор­ский стро­итель­ный форум

7 февраля

На «Крас­ной Куз­нице» прой­дёт кон­курс про­фес­си­ональ­ного мас­терства среди моло­дых рабочих

4 февраля

Встре­ча парт­нё­ров III чем­пи­она­та Рос­сии «Лесо­руб XXI века» про­шла в Устья­нс­ком районе

2 февраля

Рыб­ный тран­зит через Архан­гельск: быс­трее, дешев­ле, качест­ве­ннее

2 февраля

Лес для мало­го биз­неса: заплани­ро­ва­ны пер­вые торги 2017 года

1 февраля

Год эко­ло­гии в Поморье: конк­ре­тные дела по улуч­ше­нию качес­тва жизни северян

1 февраля

Учрежде­ния УФСИН Поморья выпус­ка­ют более 600 наи­ме­но­ва­ний продукции

31 января

Воп­росы возоб­новле­ния рабо­ты Савинс­ко­го цемент­но­го завода обсуди­ли в пра­витель­стве региона

11 января

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия стро­итель­ной отрасли обсу­дят в Архан­гель­ске в нача­ле марта

9 января

На Севе­род­винс­ком агрок­ом­бина­те прис­тупа­ют к ремон­ту сис­темы водос­набже­ния

30 декабря

Лев Левит: «Ар­хангель­ская область гото­ва пре­дос­тавить тер­рито­рии для апроба­ции аркти­чес­ких ГОСТов»

29 декабря

При­род­ные ресур­сы Поморья «зарабо­тали» 1,3 мил­ли­ар­да рублей

28 декабря

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «Ор­гани­за­ции высо­кой социаль­ной эффек­тив­ности – это наши ориен­тиры»

28 декабря

Алмазы Поморья попол­нили казну регио­на почти на два мил­ли­ар­да рублей

27 декабря

В Поморье раз­рабо­та­ют ката­лог «аркти­чес­кой» продукции

22 декабря

Архан­гель­ская область гото­ва раз­мес­тить на своей тер­рито­рии аркти­чес­кий испыта­тель­ный полигон

Похожие новости

13 февраля Промышленность

Рабо­чие мес­та, нало­ги и соц­про­ек­ты: алмазы Поморья рабо­та­ют на раз­ви­тие тер­рито­рий региона

29 декабря Промышленность

При­род­ные ресур­сы Поморья «зарабо­тали» 1,3 мил­ли­ар­да рублей

28 декабря Промышленность

Алмазы Поморья попол­нили казну регио­на почти на два мил­ли­ар­да рублей

22 декабря Промышленность

Старт Года эко­ло­гии: общест­вен­ность, власть и биз­нес Поморья «све­рили часы»

24 января Общество

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия