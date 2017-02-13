Рабочие места, налоги и соцпроекты: алмазы Поморья работают на развитие территорий региона

Более шести миллионов карат алмазов добыли в Поморье за прошлый год

Ведущие предприятия горнодобывающего сектора Поморья, АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз», добыли за прошлый год в общей сложности свыше шести миллионов карат алмазов.

При этом налог на добычу, поступивший в областной бюджет, превысил два миллиарда рублей. Это на 300 миллионов рублей больше показателя 2015 года.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников, на сегодняшний день Россия занимает первое место в мире по запасам алмазов и их добыче, а по объёмам продаж – второе. При этом Архангельская алмазоносная провинция является единственной на территории Европы.

— Благодаря рациональному использованию сокровищ недр Поморья, открытию горно-обогатительных комбинатов, внедрению на производствах инновационных технологий алмазы успешно работают на развитие региона, – подчеркнул Виктор Иконников, – Причём это не только налоговые платежи, но и создание высокопроизводительных рабочих мест и поддержка социальных проектов.

Восемь с половиной миллионов тонн руды в год

Напомним, «Архангельскгеолдобыча» работает в Мезенском районе на месторождении им. В. Гриба, состоящем из одной алмазоносной трубки с запасами более 68 миллионов карат, «Севералмаз» – в Приморском районе на месторождении им. М.В. Ломоносова с запасами, превышающими 208 миллионов карат.

На базе обоих месторождений созданы горно-обогатительные комбинаты. Мощность ГОКа им. В. Гриба составляет 4,5 миллиона тонн алмазосодержащей руды в год, Ломоносовского ГОКа – 4 миллиона тонн.

В Архангельскгеолдобыче трудится более 950 человек, в Севералмазе – более 1600. Средняя зарплата на предприятиях составляет 70–75 тыс. рублей.

Обе компании ведут активную социальную политику. Так, в 2016 году в рамках соглашения между ПАО «Лукойл» и правительством Архангельской области компания сделала вклад в строительство Михайло-Архангельского кафедрального собора, поддержала спортивный клуб «Водник» и проект благоустройства Петровского сквера.

Поддержка социальных проектов: от лыжных гонок до музея

В Мезенском районе «Архангельскгеолдобыча» содействовала в проведении конкурса социальных проектов общественных объединений «Родная сторона», лыжных гонок имени Владимира Кузина, строительстве часовни в деревне Лампожня.

В прошлом году продолжилось сотрудничество АГД с архангельским детско-подростковым центром «Геолог». Предприятие оказало помощь Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич в приобретении дорогостоящего оборудования.



В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ПАО «Севералмаз» реализованы такие социальные проекты, как ремонт, реставрация и создание композиции залов музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, строительство спортивной площадки для занятия Street Workout и ParaWorkout в Архангельске.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области