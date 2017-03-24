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«Северное сияние органа» можно будет увидеть в Поморской филармонии в дни арктического форума

24 марта 16:50 Арктика – территория диалога События Архангельск
Фото пресс-службы Поморской филармонии
Фото пресс-службы Поморской филармонии

В рамках культурной программы международного форума «Арктика – территория диалога» 29 марта в 18:30 в камерном зале Поморской филармонии состоится концерт «Северное сияние органа». 

Зрители услышат «Прибытие королевы Шебы» из оратории «Соломон» и арию Альмиры из оперы «Ринальдо» Генделя, «Аve Maria» Каччини и Шуберта и «Эспаньолетта» Родриго, музыку Видора, Бекера, Франка, Баха.

Орган подсветят световой проекцией так, что он станет похожим на полярное сияние. Во время этого «сияющего концерта» «король инструментов» покажет себя во всей красе, и не только сольно, но и в ансамбле.

Концерт смогут посетить не только участники форума, но и жители и гости столицы Поморья.

– Думаю, многие гости форума хотели бы увидеть в Архангельске северное сияние. Мы уверены, что понаблюдать за ним в обстановке Кирхи не менее интересно. Свет, цвет, музыка и голоса – лучшее обрамление для одного из самых северных органов России, – подчеркнул директор Поморской филармонии.Василий Ларионов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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