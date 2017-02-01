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Фотоконкурс «Открытый Север» выходит на новый этап развития

1 февраля 10:00 Районы Туризм

Эстафету проведения фотоконкурса «Открытый Север» в 2017 году подхватили в Пинежском, Каргопольском, Онежском, Устьянском, Шенкурском и Приморском районах.

Задачи творческого состязания остаются неизменными: привлечение внимания к туристическим возможностям Архангельской области и формирование позитивного имиджа региона у жителей и гостей Поморья. 

— Инициатива шести районов поможет привлечь к ним дополнительное внимание. С помощью фотографий они смогут обозначить новые акценты туристической привлекательности своих территорий, – рассказала руководитель ТИЦ Архангельской области Светлана Корницкая. 

Напомним, фотоконкурс «Открытый Север» в 2016 году вызвал большой отклик, как среди жителей региона, так и его гостей. На суд жюри было представлено более двух тысяч сюжетов из разных уголков Архангельской области.

— Каждый из районов представит свои номинации, связанные с уникальными местными историческими и культурными особенностями, — отметила заместитель министра культуры Поморья по развитию туризма Светлана Зеновская.

Положения о конкурсе в каждом из районов можно скачать здесь. Приём работ стартует 6 февраля, а завершится 6 марта. 

Лучшие работы определит жюри и пользователи социальных сетей. Участники получат сертификаты и памятные призы. Итоги конкурса будут подведены 13 марта.

Министерство культуры Архангельской области

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