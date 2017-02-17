Пилоты снегоходов покажут класс в устьянской «Малиновке»

18 и 19 февраля в Устьянском районе на базе спорткомплекса «Малиновка» пройдёт ежегодный снегоходный фестиваль «Snow-Устья».

В этом году фестиваль вошёл в список 200 лучших туристских событий России межрегионального и международного уровня и получил статус «Национального события 2017».



В первый день соревнований состоятся заезды снегоходов в классах «Super-Sport», «Sport», «Renegade», «WideTrack», «Турист», «Ветеран», «Женщины», «Russian Race», «Мастер», «Горник».

В воскресенье состоится командная гонка «Устьянское эндуро» и официальная церемония награждения. Завершат праздник показательные выступления на снегоходах.

Для зрителей подготовлена обширная развлекательная программа. Любители активного отдыха смогут поиграть в волейбол и мини-футбол на снегу, пройти тест-драйв новой техники, покататься на воздушном шаре, параплане, лошадях местного конного клуба.

Агентство по спорту Архангельской области