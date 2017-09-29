Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Интернет-портал для людей с инвалидностью запустили в Архангельской области

29 сентября 16:20 Инновации Информация и связь Доступная среда

Благодаря Президентскому гранту жители Архангельской области с ограниченными возможностями получат онлайн-доступ к огромному массиву полезной информации, важных документов и советов, размещённых портале новоекачествожизни.рф.

Напомним, в июне 2016 года социальный кластер Архангельской области получил Президентский грант в размере более миллиона рублей на создание информационного ресурса для «особых» людей. Проект получил высокие оценки на прошлогоднем форуме Агентства стратегических инициатив.

К осени 2017 года команда создателей портала полностью разработала и протестировала ресурс.

— Это первый информационный портал в нашем регионе, где максимально обобщена информация для людей с инвалидностью, членов их семей, специалистов образовательных, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения, студентов, – рассказала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва.

Так, в разделе «Ваши инструменты» уже доступна подробная информация и рекомендации по медико-социальной экспертизе, жилой среде, существующих льготах и пособиях, социальном обслуживании, технических средствах реабилитации, адаптивной физкультуры и возможностях трудоустройства людей с инвалидностью. По словам создателей портала, многие из этих материалов публикуются в открытом доступе впервые.

На данный момент на портале доступны более 400 познавательных материалов, а также информация о действующих социальных учреждениях.

Портал новоекачествожизни.рф рассчитан не только на людей с инвалидностью. Он будет полезен родителям, учителям и воспитателям, а также специалистам, занимающихся реабилитацией пациентов с ограниченными возможностями.

Разработчики надеются получить «обратную связь» от пользователей по электронной почте: info@insocio.ru.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

Общество

29 сентября

Опуб­лико­вана про­грамма Дня ходь­бы в Архан­гель­ске

29 сентября

Интерн­ет-пор­тал для людей с инвал­ид­ностью запус­тили в Архан­гель­ской области

29 сентября

Помним, гор­димся, чтим: в Архан­гель­ске захоро­нили оста­нки солдата

29 сентября

Опуб­лико­вана про­грамма I Архан­гель­ского фес­тива­ля фейер­верк­ов

29 сентября

Во Все­рос­сийск­ом дне ходь­бы в Архан­гель­ске при­мут учас­тие пара­спортсме­ны

29 сентября

При­нима­ют­ся заяв­ки на учас­тие в школе про­ек­тно­го менедж­ме­нта НКО в Санкт-Пет­ер­бурге

29 сентября

Ограни­че­ния на реали­за­цию алкого­ля: минаг­ропр­ом про­во­дит пуб­личные кон­суль­та­ции

29 сентября

В Архан­гель­ске прой­дет автогр­аф-сес­сия с учас­ти­ем известных спор­тсме­нов Поморья

29 сентября

Под­веде­ны итоги трид­цать седь­мой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

28 сентября

Отряд «Ган­двик» вер­нулся в Архан­гельск: поставл­ен­ные задачи выполнены

28 сентября

В Поморье оттачи­ва­ют меха­низ­мы под­дер­жки мно­год­ет­ных семей

28 сентября

Наз­ваны имена победи­те­лей фото­кон­курса «Откры­тый Север 2017»

28 сентября

219 моло­дых севе­рян отпра­вят­ся на Все­мир­ный фес­тиваль моло­дёжи и студентов

28 сентября

В рам­ках Все­рос­сийско­го дня ходь­бы в Архан­гель­ске прой­дут сос­тяза­ния по стритболу

28 сентября

Комис­сия про­вери­ла безо­пас­ность исполь­зова­ния при­род­ного газа в Рикасихе

28 сентября

Стра­те­ги­чес­кое парт­нёр­ство «Севе­ро-Зап­ад»: пять лет рабо­ты в новом формате

28 сентября

117 квар­тир приоб­рете­но c нача­ла года для дет­ей-си­рот Поморья

28 сентября

Уст­ойчи­вость неком­мерч­ес­кого сек­тора обсу­дят на кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

28 сентября

В Поморье стар­ту­ет про­ект для пожилых «Сереб­ряный воз­раст – актив­ное поколе­ние!»

Похожие новости

29 сентября Общество

Интерн­ет-пор­тал для людей с инвал­ид­ностью запус­тили в Архан­гель­ской области

25 сентября Общество

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

25 сентября Общество

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

22 сентября Общество

В Архан­гель­ске поздра­вили мил­ли­он­ного посети­теля МФЦ

20 сентября Общество

При­ходи на Мар­гари­тин­ку и регист­ри­руй­ся в ЕСИА!

15 сентября Общество

Мин­комсвя­зи Рос­сии высоко оце­нило ини­ци­ати­ву Архан­гель­ской области

13 сентября Общество

Теле­ком­муни­каци­он­ная сеть сто­лицы Поморья стала полностью цифровой

21 августа Общество

МФЦ приг­лаша­ет юных севе­рян на твор­чес­кий кон­курс к 80-ле­тию Архан­гель­ской области

18 августа Общество

Спе­ци­алис­тов в области откры­тых дан­ных приг­лаша­ют на конкурс

25 сентября Общество

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

18 сентября Здоровье

«Мост» в нор­маль­ную жизнь для людей с мен­таль­ными осо­бен­ностя­ми

5 сентября Общество

Избира­тель­ные учас­тки для инвали­дов в регио­не ста­нов­ят­ся доступнее

18 августа Культура

Экску­рсию для нез­ря­чих про­вели в музее «Малые Корелы»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия