Интернет-портал для людей с инвалидностью запустили в Архангельской области

Благодаря Президентскому гранту жители Архангельской области с ограниченными возможностями получат онлайн-доступ к огромному массиву полезной информации, важных документов и советов, размещённых портале новоекачествожизни.рф.

Напомним, в июне 2016 года социальный кластер Архангельской области получил Президентский грант в размере более миллиона рублей на создание информационного ресурса для «особых» людей. Проект получил высокие оценки на прошлогоднем форуме Агентства стратегических инициатив.

К осени 2017 года команда создателей портала полностью разработала и протестировала ресурс.

— Это первый информационный портал в нашем регионе, где максимально обобщена информация для людей с инвалидностью, членов их семей, специалистов образовательных, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения, студентов, – рассказала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва.

Так, в разделе «Ваши инструменты» уже доступна подробная информация и рекомендации по медико-социальной экспертизе, жилой среде, существующих льготах и пособиях, социальном обслуживании, технических средствах реабилитации, адаптивной физкультуры и возможностях трудоустройства людей с инвалидностью. По словам создателей портала, многие из этих материалов публикуются в открытом доступе впервые.

На данный момент на портале доступны более 400 познавательных материалов, а также информация о действующих социальных учреждениях.

Портал новоекачествожизни.рф рассчитан не только на людей с инвалидностью. Он будет полезен родителям, учителям и воспитателям, а также специалистам, занимающихся реабилитацией пациентов с ограниченными возможностями.

Разработчики надеются получить «обратную связь» от пользователей по электронной почте: info@insocio.ru.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»