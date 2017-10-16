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Столица Поморья готовится к международному фестивалю джаза

16 октября 11:30 Архангельск События Международные связи

«Международные дни джаза» в Архангельске пройдут с 19 по 22 октября.

Фестиваль состоится при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и министерства культуры региона.

Вновь на поморской земле соберутся талантливые музыканты со всего мира. В центре внимания – экспериментальный джаз: фестиваль остаётся верен традициям, которые заложил его основатель Владимир Резицкий.

Перед северянами выступят Морди Фербер (США), Леонид Сендерский (Израиль), Владимир Тарасов (Литва), Анхель Онтальва (Испания), «Ансамбль московских композиторов» трубача Андрея Соловьева, Тим Дорофеев (Архангельск), Бернард Швентер (Швейцария).

Состоятся также международный семинар «Предпринимательство в музыкальной индустрии» и лекция исследователя джаза Кирилла Мошкова (Москва) «Джаз в России: 95 лет».

Площадками «Международных дней джаза» станут АГКЦ, типография «Правда Севера», камерный зал Поморской филармонии.

В преддверии фестиваля 16 октября в 16:00 в Гостиных дворах состоится пресс-конференция с организаторами и участниками фестиваля. Также будет проведена аккредитация СМИ.

Приглашается пресса.

Министерство культуры Архангельской области

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