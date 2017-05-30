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Первый шпунт!

Дан старт рабо­там по укрепле­нию пра­вого бере­га Север­ной Двины в Солом­баль­ском округе Архан­гель­ска

30 мая 15:15 Год экологии80-летие Архангельской области Архангельск Безопасность Экология Строительство
12-метровый металлический шпунт положил начало реконструкции набережной Седова
12-метровый металлический шпунт положил начало реконструкции набережной Седова

Свидетелями погружения первого шпунта в основание обновлённой набережной Седова стали представители правительства региона, областного Собрания депутатов, мэрии Архангельска и жители Соломбалы.

Как отметил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев, о необходимости укрепления берегов в Соломбале и строительства новой набережной говорили с начала 2000-х годов.

Благодаря подписанию соглашения между правительством региона и Федеральным агентством водных ресурсов, а также включению проекта  в госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование Михаил Яковлев: «Этот проект – в числе приоритетных»природных ресурсов Архангельской области (2014–2020 годы)» реализация этого проекта наконец-то стала возможной.

— Символично, что старт работам на таком значимом для жителей города объекте дан в год 80-летия Архангельской области, – подчеркнул Михаил Яковлев. – Этот проект – в числе приоритетных. Ход его реализации и выполнение всех требований контракта будет под постоянным контролем.

По словам председателя комитета по промышленной политике, транспорту, связи и экологии областного Собрания депутатов Эрнеста Белокоровина, реализация проекта в Соломбале началась благодаря совместным усилиям губернатора Игоря Орлова, правительства региона и депутатского корпуса.

На этот год – 100 миллионов рублей

В феврале этого года между ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» (подведомственное учреждение минстроя региона) и ООО Государственный контракт на выполнение работ заключён с компанией «СпецФундаментСтрой»«СпецФундаментСтрой» был заключён государственный контракт на выполнение работ.

Проект рассчитан на три года. Берега должны быть укреплены на участке протяжённостью более 850 метров от улицы Маяковского до улицы Кедрова. Общая сумма финансирования превысит 500 млн рублей. 

Михаил Яковлев сообщил, что реализация мероприятий планируется в два этапа:

  • работы по берегоукреплению;
  • благоустройство территории как прогулочной зоны с интенсивным пешеходным движением в летнее время и обустройство комфортных спусков к воде.

— В этом году работы должны быть проведены на участке протяжённостью 250 метров. На их проведение за счёт средств федерального и областного бюджетов выделено около 100 млн рублей, – отметил министр.

Главная задача первого этапа – предотвратить разрушение берега и обеспечить безопасность жителей и объектов инфраструктуры.

Обеспечить безопасность и комфорт

По информации заместителя министра природных ресурсов и ЛПК региона Анны Копосовой, причинами разрушения берега стали воздействие сильных течений и льда во время ледохода, а также волн в период штормов.

Отметим, что на этой территории расположены 18 зданий и участок муниципальной автомобильной дороги протяжённостью 810 метров.

Второй этап предполагает строительство двухуровневой набережной. Михаил Яковлев подчеркнул, что этот объект будет построен в соответствии с самыми современными стандартами. Здесь появятся зелёные площадки, скамейки, вазоны для цветов и спуски к воде, оборудованные пандусами.

По словам Анны Копосовой, это важное событие и в рамках проведения Года экологии. Благодаря созданию новой комфортной прогулочной зоны, где буквально на каждом шагу будут стоять урны, должно прекратиться захламление набережной Седова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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