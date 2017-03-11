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Игорь Орлов:
«Неравнодушные женщины определяют процессы развития общества»

11 марта 15:00 Общество
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Традиционная встреча губернатора Игоря Орлова с областным Советом женщин, несмотря на праздничный характер и неформальную обстановку, носила сугубо деловой характер. Спектр тем, затронутых в ходе откровенного разговора, оказался очень широким.

Отметим, что такие встречи проходят ежегодно: лидеры совета женщин, других общественных организаций, активные северянки из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района обсуждают с главой региона волнующие темы и вопросы.

— Мы сознательно не меняем формат встречи и саму традицию, – пояснила член Совета Федерации, председатель Совета женщин Архангельской области Людмила Кононова. – Это хорошая площадка для обсуждения, для дискуссии. И Людмила Кононова: «Очень важно, что каждая подобная встреча дает конкретные результаты»очень важно, что каждая подобная встреча дает конкретные результаты: это могут быть и поручения по обозначенным вопросам, и реализация проектов. Губернатор нас слышит и поддерживает.

Один из конкретных примеров взаимодействия власти и женского движения – плодотворная работа над проектом областного закона о поддержке семей с детьми.

Результатом стал взвешенный и сбалансированный нормативно-правовой акт, который объединил в единую систему все меры социальной поддержки, ввёл принципиально новые положения – такое, например, как финансовая поддержка для молодых женщин, родивших первого ребёнка в возрасте от 22 до 24 лет.

В этом году диалог также носил предметный и конструктивный характер.

Так, представительницы Северодвинска обратили внимание Игоря Орлова на нормативные акты, которые определили новый порядок организации летнего детского отдыха. Правильные по сути и характеру документы изложены достаточно сложно. 

«Давайте в качестве приложения к ним сделаем пошаговую инструкцию для родителей – куда и когда обращаться, как поступать в тех или иных ситуациях», – предложили они. Игорь Орлов эту идею поддержал.

Игорь Орлов: «Нет сомнений, что прекрасная половина нашей области не останется равнодушной к будущему своих детей, будущему своих родителей»Шла речь на встрече и о поддержке и дальнейшем развитии процессов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к процессам оказания социальных услуг, о расселении аварийного жилья, о том, что даст Архангельску и Северодвинску международный арктический форум.

— Активные, неравнодушные женщины определяют процессы развития общества, это аксиома, – подчеркнул Игорь Орлов. – Наши традиционные встречи позволяют, с одной стороны, понять настроения общества, с другой – дают хорошую возможность рассказать о действиях власти по развитию региона. Нет сомнений, что прекрасная половина нашей области не останется равнодушной будущему своих детей, будущему своих родителей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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