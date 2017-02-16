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Подведены итоги инновационной социальной программы «Право быть равным» в 2016 году

16 февраля 15:15 Итоги года 2016 Доступная среда

Программа «Право быть равным» успешно реализуется в Архангельской области с 2015 года. Для этого, в том числе, заключено соглашение между правительством региона и «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Программа направлена на организацию системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов.

В 2016 году в рамках реализации программы «Право быть равным» организована деятельность шести служб раннего вмешательства. Их услуги получили более семисот детей в Архангельске, Северодвинске и Котласе.

Более трёхсот семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили услуги в отделениях срочной социальной помощи. 228 детей-инвалидов и 227 сопровождающих лиц прошли курс реабилитации в условиях стационара.

В комплексных центрах социального обслуживания Вилегодского и Лешуконского районов созданы службы социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, где прошли обучение 132 родителя.

На базе опорно-экспериментального реабилитационного центра, Северодвинского реабилитационного центра «Ручеек», Вилегодского комплексного центра социального обслуживания и Котласского реабилитационного центра созданы пункты бесплатного проката реабилитационного оборудования. В 2016 году 55 семей получили возможность пользоваться реабилитационным оборудованием, ранее для них недоступным.

Для работы службы помощи детям с нарушением аутистического спектра приобретены реабилитационное оборудование и необходимый инвентарь. 65 таких детей в 2016 году получили комплекс услуг в организациях социального обслуживания Архангельской области.

На реализацию перечисленных мероприятий в 2016 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 21,6 миллиона рублей и грантовые средства «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» – 3,9 миллиона рублей.

В 2017 году реализация программы «Право быть равным» будет продолжена. 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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