На съезде врачей Архангельской области говорили о культуре общения с пациентами

Открывая съезд, министр здравоохранения Поморья Антон Карпунов напомнил, что впервые он состоялся ровно 110 лет назад, в 1907 году

В областном центре состоялся XIV съезд врачей Архангельской области, посвященный этическим и правовым проблемам современной медицины.

Участниками съезда стали более 200 медиков из 24 муниципальных образований Поморья, представители регионального минздрава, депутаты АОСД и Городской Думы, преподаватели и студенты СГМУ и ветераны здравоохранения.

Открывая съезд, министр здравоохранения Поморья Антон Карпунов напомнил, что впервые он состоялся ровно 110 лет назад, в 1907 году.

«Тогда в Архангельской губернии было 26 врачей, каждому помогали два фельдшера и одна повивальная бабка. На первом съезде коллеги обсуждали актуальные для того времени вопросы и думали над тем, как улучшить качество оказываемой медицинской помощи. И как показывает история, такие съезды положительно влияют на решение различных вопросов здравоохранения».

Врачебная этика – во главе угла

На этот раз медики обсуждали актуальные вопросы общения с пациентами.

Представителей врачебной профессии должны отличать чувство ответственности, доброта и милосердие, уважение личности и достоинства человека. Как признают в медицинском сообществе, тревожит тот факт, что одной из основных причин жалоб пациентов становится нарушение норм медицинской этики и деонтологии.

— Мы каждый день обсуждаем вопросы здравоохранения на разных площадках. Проблемы есть, но, уверена, что общими усилиями мы сможем решить их, восстановить доверие к отечественной медицине. Важно отметить, что наряду с жалобами, есть и благодарности в адрес врачей, – отметила в приветственном слове заместитель губернатора Екатерина Прокопьева.

С лекциями, посвящёнными медицинской этике и деонтологии, выступили министр здравоохранения Антон Карпунов, заведующая кафедрой общественного здоровья СГМУ Лариса Меньшикова, доцент кафедры хирургии СГМУ Виктор Рехачев.

Работа должна быть системной

В ходе съезда был принят ряд решений. В том числе – о разработке Кодекса профессиональной этики медицинского работника Архангельской области и проведении в медицинских организациях системной работы, направленной на профилактику и пресечение нарушений норм этики и деонтологии.

Кроме того, участники рассмотрели проекты «Благодарный пациент», целью которого является формирование среды уважительного общения в медицинских организациях и «Новая регистратура», который направлен на улучшение эффективности и оперативности работы регистратур.

Было также предложено организовать специализированный колл-центр, задачей которого станет повышение информированности населения по вопросам оказания медицинской помощи.

XV съезд врачей Архангельской области запланирован на 2022 год.

Министерство здравоохранения Архангельской области