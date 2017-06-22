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Архангельский краеведческий музей поделится опытом создания доступной среды

22 июня 16:40 Культура Доступная среда

23 июня 2017 года в столице Поморья пройдёт конференция «Опыт создания комфортной, доступной музейной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на примере Гостиных дворов». Площадкой для ее проведения станет историко-архитектурный комплекс на набережной Северной Двины.

Конференция организована областной организацией Всероссийского общества инвалидов, Архангельским краеведческим музеем при участии министерства культуры Архангельской области, а также при поддержке Псковской областной общественной организации «Чудской проект». 

Её участниками станут руководители и специалисты музеев и других учреждений культуры, в которых создают или планируют создать доступные условия для людей с инвалидностью, а также представители НКО.

В ходе конференции ее участники узнают об инициативах музея в этом направлении, познакомятся с опытом проведения экспертизы доступности музейного пространства для инвалидов, принципами проведения паспортизации объектов культуры.

Экспертами по созданию доступной среды обычно выступают представители организации инвалидов, которые дают практические рекомендации по организации работы и пространства с точки зрения удобства «особых» людей.

Так, представители общественных организаций инвалидов расскажут собравшимся об особенностях обслуживания людей на колясках, людей с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и речи, а также детей-инвалидов.

Конференция является  одним из основных мероприятий мини-проекта в рамках большого проекта «Дружественные города». Он направлен на создание условий для комплексного развития природной и культурной среды, доступной и дружелюбной для людей с инвалидностью и охватывает такие города, как Псков, Архангельск, Петрозаводск, Калининград и Санкт-Петербург.

Приглашаются СМИ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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