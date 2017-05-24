С сегодняшнего дня в Поморье ограничена продажа алкоголя

Напомним, ограничения и запреты на розничную продажу алкогольной продукции в Архангельской области вводятся в период проведения праздничных и массовых мероприятий.



В дни последних звонков и выпускных розничная продажа алкогольной продукции будет осуществляться с 10:00 до 13:00.

Последние звонки проходят с 24 по 27 мая во всех муниципальных образованиях региона. Церемонии вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов состоятся:

в Северодвинске – 17, 18, 24, 25, 30 июня, 1 и 2 июля;



в Новодвинске – 11, 14–17, 22–25 и 27 июня;



в Приморском районе – 16, 17, 19–26, 30 июня, 1 июля.



С организацией проведения праздничных мероприятий в столице Поморья можно ознакомиться на сайте МО «Город Архангельск».

Министр агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова напомнила, что продажа алкоголя будет ограничена также в Международный день защиты детей (1 июня) и День молодёжи (27 июня).

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию алкоголя, дополнительную информацию по датам выпускных мероприятий и последних звонков могут получить в администрациях муниципальных образований, а также на официальных сайтах и в средствах массовой информации.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области