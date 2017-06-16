Между Архангельском и Соловками состоялся дистанционный шахматный матч

В команду Архангельска вошли юные шахматисты из состава областной сборной, недавно вернувшиеся с первенства России в возрастной категории до 9 лет, которое проходило в Костроме. Команда островитян была представлена учащимися 1–5 классов Соловецкой средней школы.



Юные соловецкие шахматисты давно мечтали сразиться со своими сверстниками. Но ребята не часто могут выбраться на очные турниры, поэтому при содействии Северного (Арктического) федерального университета был организован матч в режиме онлайн.

Партии игрались через интернет-портал «Шахматная планета». Турнир закончился со счетом 4:0 в пользу архангелогородцев.

— В данной ситуации, результат, конечно, не главное, – заметила заместитель руководителя регионального агентства по спорту Наталья Тельтевская –Юные шахматисты получили полезный опыт проведения соревнований в онлайн-формате, который может быть распространён и на другие удалённые и труднодоступные территории Поморья.

Агентство по спорту Архангельской области