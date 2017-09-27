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«Проектный завод»: федеральные эксперты помогают предпринимателям получить инвестиции

27 сентября 13:15 Бизнес Инвестиции

В рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки в лофт-проекте «Слон» состоялось большое инвестиционное событие «Проектный завод». В нём приняли участие предприниматели, представители правительства Архангельской области, федеральных и региональных институтов развития. 

«Проектный завод» открыл заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников:

«Многие предприниматели жалуются, что им не хватает поддержки, институты развития говорят, что нет проектов, которые можно взять на сопровождение. Ситуацию нужно менять. И эта площадка станет местом такого диалога. Уверен, что вы сможете выбрать меры поддержки из тех, которые вам сегодня «Проектный завод» проходит в этом году второй раз. Первый состоялся в феврале и был ориентирован на начинающих предпринимателей. Организатором в обоих случаях выступила Корпорация развития Архангельской области.предложат. Это ваше конкурентное преимущество, которым обязательно нужно пользоваться»

Участникам мероприятия рассказали о ключевых направлениях развития промышленности и инвестиционной деятельности в нашем регионе, а также возможностях получения финансовой поддержки из федеральных источников.

Прошедшие предварительный отбор областные инвестиционные проекты получили экспертную оценку и рекомендации по маркетингу, бизнес-планированию, привлечению инвестиций.

Исполняющий обязанности руководителя регионального агентства стратегического развития Игорь Девятко рассказал про главные задачи агентства. Это формирование инвестиционной среды и нормативно-правой базы, выстраивание качественного взаимодействия между органами власти и бизнес-сообществом.

— Важнейшим для нас моментом стало более чёткое описание процессов взаимодействия с инвестором, заходящим в регион. Региональная инвестиционная комиссия при губернаторе утвердила порядок взаимодействия с инвесторами. Все проекты направляются в Корпорацию развития Архангельской области, которая прорабатывает, какую поддержку можно оказать проекту, где найти ресурсы для его реализации, – подчеркнул Игорь Девятко.

Первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова отметила, что для специалистов важно в оперативном режиме получать «обратную связь» от предпринимателей по этапам реализации проектов и на основе полученных данных менять систему сопровождения.

Индивидуальные консультации по проектам, требующим ресурсов для запуска, провёл представитель Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Виталий Музыка вместе со специалистами КРАО.

Эксперты оценили десять проектов. Четыре из них были рекомендованы для сопровождения и возможной реализации по программе льготного кредитования Корпорации МСП. Остальные участники получили рекомендации по доработке проектов.

– Хочется отметить высокий уровень подготовки проектов, четкие формулировки потребностей, заинтересованность проектных команд. Надеюсь, что в ходе «Проектного завода» мы смогли донести до предпринимателей информацию о мерах поддержки, которые предоставляет федеральная Корпорация совместно с регионами для реализации инвестиционных проектов, – подытожил Виталий Музыка.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области

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