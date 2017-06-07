Региональный бизнес-омбудсмен и активисты «Деловой России» обсудили перспективы взаимодействия

Мероприятие продолжило запланированную серию встреч Ивана Кулявцева с бизнес-сообществом региона.

Открыл встречу председатель архангельского отделения «Деловой России» Дмитрий Юрков. Он рассказал о работе в формате ежемесячных встреч «большой четвёрки» на площадке института бизнес-уполномоченного.

В свою очередь Иван Кулявцев представил доклад о результатах работы правозащитного института в 2016 году.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что приоритетом в его работе является совершенствование взаимодействия предпринимательского сообщества с Открыл встречу председатель архангельского отделения «Деловой России» Дмитрий Юрковорганами государственной власти.

В ходе диалога участники встречи задали уполномоченному вопросы, касающиеся совершенствования условий ведения бизнеса и преодоления административных барьеров.

Также особое внимание уделили теме внедрения контрольно-кассовой техники в Архангельской области.

Иван Кулявцев выразил готовность поддерживать инициативы и проекты бизнес-сообществ региона в рамках своих полномочий, выступая связующим звеном между предпринимателями и исполнительной властью.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей