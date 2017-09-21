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В Архангельске стартовала деловая программа Маргаритинской ярмарки

21 сентября 13:20 Бизнес События

Торжественное открытие состоялось в актовом зале САФУ имени М.В. Ломоносова.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников:

«Тема развития малого и среднего бизнеса является одним из государственных приоритетов. В начале 2017 года была принята целевая модель улучшения инвестиционного климата в регионах, одна из 12 моделей посвящена полностью малому бизнесу. В ноябре состоится заседание Государственного совета, где с регионов будут спрашивать, как реализуются принятые меры на местах. Уверен, что сегодня будет много дискуссий, обсуждений, живого открытого диалога между участниками, а также предложений, которые лягут в основу работы правительства Архангельской области в этой сфере».

На открытии также выступили министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков, заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Чесноков, уполномоченный по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

В течение трёх дней на различных площадках состоятся более двух десятков мероприятий для предпринимателей. Среди них – круглый стол, посвящённый созданию малых перерабатывающих производств продукции агропромышленного комплекса, «Проектный завод», панельная дискуссия с участием губернатора Игоря Орлова «Формирование и развитие региональной производственно-логистической инфраструктуры».

Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке.

В последний день программы будут подведены итоги проекта «Стань социальным предпринимателем».

За награждением победителей последует семинар «Социальное предпринимательство как механизм развития территории», где приглашённые эксперты расскажут о существующих моделях социального бизнеса, возможных источниках финансирования проектов, искусстве «сторителлинга». Мероприятие организовано фондом «Наше будушее» совместно с Корпорацией развития Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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