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Игорь Орлов поздравил социальных работников с профессиональным праздником

8 июня 12:00 Соцзащита
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Этот праздник – дань уважения и признание значимости труда всех, кто избрал нелегкую, но благородную профессию, предназначение которой – служить человеку.

Сегодня социальная защита Архангельской области – это динамично развивающаяся система, в которой трудится более пяти тысяч человек. Под постоянным вниманием социальных работников находится более трети жителей региона – ветераны, люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми.

Все вы – люди особого душевного склада. Терпение, сострадание, неравнодушие к чужой беде – вот качества, отличающие социального работника.

Вы дарите тепло своей души другим людям, помогаете им обрести уверенность в себе, даёте возможность вести полноценную жизнь.

Спасибо вам за служение делу милосердия и добра, преданность своему делу, желание и умение работать!

Особые слова благодарности – ветеранам социальных служб, которые являются наставниками и примером для молодых сотрудников.

Искренне желаю крепкого здоровья, домашнего уюта и достатка, оптимизма и творческого роста. Благополучия вашим семьям, здоровья близким, душевных вам сил и улыбок от ваших подопечных!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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