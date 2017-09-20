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Президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов:
«В Поморье у нас серьёзные планы на десятки лет»

20 сентября 9:15 Инвестиции Недра
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Перспективы развития сотрудничества в экономической и социальной сферах обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Архангельской области Игорь Орлов и президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов, избранный на эту должность в марте этого года.

Новый президент АК «АЛРОСА» впервые посетил Поморье. Прежде всего он ознакомился с производственными мощностями дочернего предприятия – ПАО «Севералмаз», разрабатывающего месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова в Приморском районе.

На встрече с Игорем Орловым Сергей Иванов поделился первыми впечатлениями:

«Севералмаз» – образцовое предприятие. Генеральный директор Андрей Письменный действительно вложил много сил. Работающая под его руководством команда – высочайшие профессионалы. Будем развиваться «Севералмаз» разрабатывает месторождение им. Ломоносова, состоящее из шести кимберлитовых трубок с общими запасами более 160 млн карат. Компания ведёт добычу на двух объектах – трубках «Архангельская» и «Карпинского-1». В 2016 году на «Севералмазе» было добыто 2,2 млн карат алмазов, за первое полугодие 2017 года – 1,2 млн карат.
дальше. В Поморье у нас серьёзные планы на десятки лет вперёд».

Губернатор рассказал президенту компании о потенциале территории и предприятия, отметив, что при строительстве горно-обогатительного комбината применялись самые современные решения и технологии.

По мнению Игоря Орлова, на сегодняшний день особого внимания требует вопрос проведения новых геологоразведочных работ.

— Не менее важно продолжение сотрудничества в социальной сфере для совместных действий по решению жизненно важных для жителей Архангельской области вопросов, – подчеркнул глава региона.

По итогам встречи Сергей Иванов отметил:

«Для нас очень важна поддержка, которая оказывается алмазодобывающей отрасли со стороны губернатора и правительства Архангельской области. В свою очередь мы готовы увеличивать налоговые платежи и поддерживать социальные проекты».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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