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«Арктических волонтёров» напутствовал губернатор

25 марта 10:30 Арктика – территория диалога Арктика Молодежь
Игорь Орлов: «Ни на секунду не сомневаюсь, что у вас всё получится»
Игорь Орлов: «Ни на секунду не сомневаюсь, что у вас всё получится»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, директор международного форума «Арктика – территория диалога» Слава Ходько и ректор Северного Арктического федерального университета Елена Кудряшова встретились с волонтёрами предстоящего события.

Более 220 молодых людей будут работать по 16 направлениям официальной программы Арктического форума.

Кроме того, ещё сто добровольцев Центра подготовки САФУ станут помощниками на научно-образовательных, культурных и спортивных мероприятиях.

Как сообщила Елена Кудряшова, совместными усилиями фонда «Росконгресс», правительства региона и САФУ за четыре месяца была проведена колоссальная работа по организации работы волонтёров на форуме «Арктика – территория диалога».

Волонтёр Валентина Краснобоярова: «Ведь если не мы, то кто?»Так, на старте было 450 желающих стать «арктическими» волонтёрами. На сегодняшний день выбраны лучшие из них.

Обращаясь к волонтёрам, Игорь Орлов отметил:

«Ни на секунду не сомневаюсь, что у вас всё получится, потому что здесь и школа сильная, и традиции правильные. Самое главное: пройдя такой отбор, вы доказали, что являетесь не просто людьми, которые хотят где-то побывать, а то, что вы – патриоты своего края, готовые преодолеть любые трудности ради того, чтобы достойно представить свою область и страну на мировой арене».

Практическими советами – как встречать и провожать гостей, как отвечать на вопросы, как правильно реагировать в той или иной ситуации – с 
волонтёрами поделился Слава Ходько:

«Главный рецепт успешной волонтёрской работы – это позитивный настрой, радушие лица, улыбки и искреннее желание помочь гостям в решении любых вопросов».

Валентина Краснобоярова, первокурсница строительного факультета САФУ, сказала:

«Для меня работа волонтёром на Арктическом форуме – это и личностное развитие, и появление новых друзей, и, конечно же, возможность помочь тем, кто приедет к нам на форум. Ведь если не мы, то кто?»

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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