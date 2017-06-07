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Активисты ОНФ взяли на контроль вопрос восстановления парковой зоны в Исакогорском округе

7 июня 16:00 Архангельск

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области взяли на контроль вопрос восстановления парковой зоны в Исакогорском округе областного центра.

В ноябре 2016 года в региональное отделение ОНФ обратились жители Исакогорского и Цигломенского округов по вопросу восстановления районного парка, расположенного по улице Адмирала Макарова, 33. Этот вопрос был поднят на региональной конференции ОНФ, состоявшейся в ноября 2016 года. В ходе конференции глава администрации Архангельска заверил жителей, что данный вопрос будет решён в ближайшее время.

Региональное отделение ОНФ подготовило запрос администрации города по вопросу привлечения средств и восстановления парковой зоны в Исакогорском округе Архангельска.

В апреле 2017 года комиссией по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования в Архангельске был определен перечень наиболее посещаемых территорий общего пользования. Парк на улице Адмирала Макарова, 33 вошёл в этот перечень для первоочередного включения в муниципальную программу на период 2018–2022 годов.

— Жители округа проявили инициативу, которую поддержал Народный фронт, – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий. – Благодаря этому парк в Исакогорском округе будет восстановлен в ближайшие годы. Считаю, что жители Левобережья показали пример того, как можно участвовать в благоустройстве своего района. Со своей стороны, Народный фронт будет держать на контроле вопрос восстановления парка на улице Адмирала Макарова в Архангельске.

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