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Трудовые путевки вручили бойцам первого в России медицинского студотряда «Коллеги»

11 июля 10:00 Образование Молодежь
В составе отряда – 33 студента-медика из десяти регионов страны
В составе отряда – 33 студента-медика из десяти регионов страны

В Архангельске сформирован и приступает к работе первый всероссийский медицинский студенческий отряд «Коллеги». В качестве младшего медицинского персонала бойцы будут работать в первой городской и областной больницах. В составе отряда – 33 студента-медика из десяти регионов страны.

На построении бойцов поприветствовал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв:

«В современной истории развития российских студенческих отрядов такого рода проект организован впервые. Впереди вас ждёт серьёзная и ответственная работа. Безусловно, этот опыт будет привлекать внимание других регионов. Только от вашей работы зависит, будет ли продолжен этот проект, и как он будет развиваться в дальнейшем. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята, которые Григорий Ковалёв: «Впереди вас ждёт серьёзная и ответственная работа»приехали из самых разных уголков России, рассмотрели возможность переехать к нам работать. Желаю вам успехов! У вас всё получится».

Глава регионального минздрава Антон Карпунов подчеркнул, что и для больниц этот опыт несёт несомненную пользу. Молодые ребята придут на работу в период отпусков.

Он также предложил студентам встретиться и ответить на все вопросы о региональном здравоохранении и возможности трудоустройства в наши лечебные учреждения.

— Мы постарались создать оптимальные условия для бойцов студотряда «Коллеги». Ребята будут проходить практику в двух ведущих лечебных учреждениях области: в областной клинической больнице и первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич. Именно в Архангельске они сделают первый шаг в профессию, получат богатый опыт работы и откроют для себя новые грани медицины, – отметил Антон Карпунов.

Командир всероссийского медицинского отряда «Коллеги» Любовь Валькова подчеркнула: идея создания уникального студенческого отряда появилась в 2016Организаторами проекта выступают ГАУ АО «Штаб молодёжных трудовых отрядов», Северный государственный медицинский университет, министерство здравоохранения Архангельской области, Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич и Архангельская областная клиническая больница. году. Изначально предполагалось, что подразделение будет окружным.

— После того, как проект был представлен на всероссийском слёте студенческих отрядов, о своём желании присоединиться к нему заявили ребята из Новосибирска и Красноярска. Поэтому мы решили вывести проект на более высокий уровень и сделали его всероссийским, – рассказала Любовь Валькова.

Бойцы-медики будут работать до 20 августа. Кроме того, ребят ждёт насыщенная культурная программа.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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