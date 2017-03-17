Повышение конкурентоспособности предпринимателей, работающих на приполярных территориях и в Арктике стало одним из вопросов, который обсудили на заседании рабочей группы «Социально-экономическое развитие» Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Оно состоялось в Москве под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина

Глава федерального ведомства отметил, что для того, чтобы обеспечить в Арктической зоне РФ достойные условия жизни и производства, необходимо комплексное планирование и взаимная увязка проектов с учетом мнений всех заинтересованных сторон: государства, регионов и бизнеса.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с докладом о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как отметил глава региона, повышенная нагрузка на бизнес, связанная с предоставлением «северных» льгот, негативно сказывается на предпринимательской активности жителей приполярных территорий России.

— Вопросы компенсации дополнительных издержек северных предпринимателей и повышения активности бизнеса на Крайнем Севере – вопрос стратегической важности не только для Архангельской области, но и для всех приарктических регионов, – подчеркнул Игорь Орлов.

Участие губернатора в заседании рабочей группы является продолжением системной работы регионального правительства по продвижению инициатив по развитию арктического предпринимательства.

Напомним, в июле 2016 года в рамках рабочей встречи с Президентом России Игорь Орлов обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть предложение о снижении страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области