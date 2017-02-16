Более 18 тысяч человек насчитывает группировка сил РСЧС в Арктике

Такие цифры были озвучены на Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год.

Наш регион представляли председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, начальник регионального ГУ МЧС Шахобиддин Ваккосов.

В центре внимания участников – вопрос обеспечения единых подходов при решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая объединяет федеральные министерства, ведомства, агентства, службы, а также региональные, местные и объектовые службы и подразделения, обеспечивающие безопасность населения и территории страны.различных чрезвычайных ситуациях.

В частности, участники проанализировали опыт ликвидации последствий паводка на территории Омской области, наводнений в Приморском крае и энергетической блокады Крыма.



Как отметил первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов, эффективность деятельности РСЧС подтверждается основными показателями её работы. В 2016 году спасено свыше 237 тысяч человек, число погибших при ЧС и пожарах сократилось на 10 процентов.

«Отработали слаженно»

Оценивая деятельность территориальной подсистемы РСЧС, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул:

«В 2016 году все звенья системы отработали слаженно. В прошлом году во многих муниципалитетах нашей области уровень паводковых вод значительно превысил норму. Благодаря целому комплексу превентивных мероприятий удалось минимизировать материальные потери от последствий ледохода и паводка, не допустить гибели людей».

Алексей Алсуфьев также напомнил, что грамотное взаимодействие всех заинтересованных структур и служб позволили успешно преодолеть и сезон лесных пожаров.

Арктике – повышенное внимание

В рамках сборов также прошла выставка средств спасения, на которой были представлены новые разработки в области обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения, в том числе в Арктике.

В целом, как было отмечено на сборах, работе в Арктической зоне РФ сегодня уделяется особое внимание. Создаются комплексные аварийно-спасательные центры МЧС России. В настоящее время группировка сил РСЧС в Арктике превысила 18 тысяч человек.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области