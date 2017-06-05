Кадастровую стоимость недвижимости пересчитают

Специалисты министерства имущественных отношений Архангельской области приняли участие во всероссийском селекторном совещании, посвящённом вопросам перехода к проведению новой государственной кадастровой оценки.

Совещание было проведено Минэкономразвития России и касалось федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Напомним, функции, связанные с определением кадастровой стоимости на территории области переданы государственному бюджетному учреждению «Бюро технической инвентаризации».

Как пояснила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва, БТИ предстоит провести большую работу по сведению разрозненной информации и созданию базы данных обо всех объектах недвижимости на территории области.

— Крайне важно обеспечить высокий уровень квалификации сотрудников бюджетного учреждения, поскольку кадастровая стоимость влияет на социально-экономическую стабильность в регионе, являясь базой для целого ряда региональных и местных налогов, – подчеркнула Ирина Ковалёва.

Министерство имущественных отношений Архангельской области