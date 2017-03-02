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Валентина Рудкина:
«Приморский район готов стать пилотным по внедрению проектного управления»

2 марта 14:00 Послание губернатора Общество

Внедрение проектного управления в муниципалитетах –реальная перспектива развития территорий, отметила глава МО «Приморский муниципальный район» Валентина Рудкина, комментируя Послание губернатора областному Собранию депутатов.

— Губернатор уделил особое внимание экономическому развитию муниципальных образований. В основу этого развития положено внедрение проектного управления. Приморский район готов стать пилотным муниципальным образованием по внедрению проектного управления. У нас проведено обучение специалистов, создается нормативно-правовая база, – подчеркнула Валентина Рудкина.

Она заявила, что район уже определил основные цели: это развитие сферы образования, культуры, ЖКХ, дорожного хозяйства. Глава Приморского района рассказала:

«Я делю проектное управление на три составляющие: постановка цели, определение плана мероприятий и достижение конечного результата. Приведу конкретный пример реализации проекта – строительство детского сада. Определена территория, где необходим такой объект. Обозначены план мероприятий и круг участников – это взаимодействие государственных и муниципальных служащих, депутатов разного уровня, населения. В результате мы получаем оборудованный современный детский сад на 120 мест, с подъездной дорогой, освещением, благоустроенной территорией, где работают специалисты разного профиля. Иными словами, мы получаем развитие системы дошкольного образования района».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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