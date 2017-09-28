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Названы имена победителей фотоконкурса «Открытый Север 2017»

28 сентября 17:30 Общество Туризм
Каждый, чья фотография была хоть раз отмечена членом жюри, получил сертификат участника фотоконкурса «Открытый Север 2017»
Каждый, чья фотография была хоть раз отмечена членом жюри, получил сертификат участника фотоконкурса «Открытый Север 2017»

В Гостиных дворах на торжественном мероприятии, посвящённом Всемирному дню туризма, подвели итоги фотоконкурса «Открытый Север 2017».

Напомним, фотоконкурс проводится туристско-информационным центром Архангельской области уже третий год подряд. Его главная цель – показать туристический потенциал области и поделиться впечатлениями от путешествий по Северу.

Как рассказала руководитель областного туристско-информационного центра Светлана Корницкая, в этом году работы принимались в течение двух месяцев – с 27 июня по 27 августа.

На конкурс поступило более тысячи работ от 98 участников. Фотографии присылали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тюмени, Вологды и, конечно же, из Архангельской области.

Профессиональную оценку фотографиям дали члены жюри, среди которых были министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, фотографы «National Geographic» и «ГеоФото», известные телеведущие, руководители туристических порталов, блогеры, редакторы журналов и газет.

Победителей выбирали в двух номинациях: «Самый популярный фотограф» и «Самая популярная фотография».

Самым популярным фотографом, чьи работы были отмечены членами жюри наибольшее количество раз, стал Николай Выморков.

Призами и сертификатами будут отмечены ещё три фотографа: Владислав Хейнонен, Татьяна Пономарева и Кирилл Иодас. Их работы также были многократно выбраны членами жюри.

В номинации «Самая популярная фотография» определилось сразу четыре равноправных победителя: Владислав Хейнонен за работу «Краснофлотский мост в тумане», Николай Выморков и его фотография «Крыша», Артём Самохвалов и «Туманное утро в Саунино», Кирилл Иодас и работа «Тишь да гладь».

Особо понравившиеся работы партнеры фотоконкурса отметили специальными призами: «Золото заката» Анны Акименко, «Шторм приближается» Александра Антонова, «Место силы. Кий Остров» Александры Резник и «Перерыв» Татьяны Пономарёвой.

Кроме того, каждый, чья фотография была хоть раз отмечена членом жюри, получил сертификат участника фотоконкурса «Открытый Север 2017».

Участников фотоконкурса приглашают получить призы, дипломы и сертификаты со 2 октября в туристско-информационном центре по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8. Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу – с 9:00 до 16:00 (обед – с 13:00 до 14:00).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8182) 21-40-02.

Туристско-информационный центр Архангельской области

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